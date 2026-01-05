Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ, πλέον, υπάρχει ισχυρό δέσιμο και με τη Θεσσαλονίκη, με τον Ρουμάνο τεχνικό να ετοιμάζεται να αγοράσει σπίτι στην πόλη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν χωράει την παραμικρή αμφιβολία πως έχει μπει οριστικά στο πάνθεον της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Με περισσότερα από 250 παιχνίδια στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», αποτελεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου

Ο Ρουμάνος τεχνικός, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Fanatik», έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή «σχέση» με τη Θεσσαλονίκη. Είναι γοητευμένος από την πόλη και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του «Δικεφάλου». Αυτή η αγάπη και το δέσιμο του κόσμου προς το πρόσωπό του οδήγησαν τον 56χρονο τεχνικό σε μια σημαντική απόφαση: να αγοράσει σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, όλα τα χρόνια που εργάζεται στον ΠΑΟΚ (2017-2019 και 2021 έως σήμερα), διαμένει σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην παλιά παραλία, στο κέντρο της πόλης.

Ο Λουτσέσκου εξετάζει αυτή την περίοδο διάφορες προτάσεις στην αγορά ακινήτων, καθώς θέλει να μπορεί να έχει την οικογένειά του κοντά του όταν τον επισκέπτεται. Η κόρη του, Μαριλού, και ο γιος του, Ματέι, ταξιδεύουν συχνά στη Θεσσαλονίκη μαζί με τις οικογένειές τους, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να μένουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι.

Καθοριστικός ο ρόλος της συζύγου του, Άνα Μαρία

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξε και η σύζυγός του, Άνα Μαρία, η οποία επίσης νιώθει έντονα δεμένη με τη Θεσσαλονίκη και έχει ενεργή συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις.

Η Άνα Μαρία μετέφρασε το βιβλίο «Câteva nopți și încă una» (σ.σ. «Μερικές νύχτες και μία ακόμη») του Έλληνα συγγραφέα Ισίδωρου Ζουργού, το οποίο αναδείχθηκε «Βιβλίο της Χρονιάς 2025» από τη λέσχη ανάγνωσης «Cuibul Visurilor».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη δουλειά της συζύγου του στη μετάφραση του βιβλίου, αποκαλύπτοντας πως διάβαζε κάθε κεφάλαιο και εξέφραζε τη γνώμη του. Δήλωσε εντυπωσιασμένος και περήφανος για το αποτέλεσμα:

«Είναι νύχτες που δεν κοιμήθηκα εξαιτίας της συζύγου μου, που είχε τεράστια πίεση για να μεταφράσει αυτό το βιβλίο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ισίδωρο για το βιβλίο αυτό. Μου έδωσε την αίσθηση ότι, σε μια άλλη ζωή – αν υπάρχει – γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα βιβλίο που αγαπώ πολύ για δύο λόγους: γιατί το μετέφρασε η Άνα και γιατί δημιούργησε μια ακόμη πιο δυνατή σύνδεση ανάμεσα σε εμένα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν μέρη όπου πηγαίνω και προσπαθώ να ανακαλύψω τα ίχνη του πρωταγωνιστή. Υπάρχει ένα εστιατόριο στο οποίο πηγαίνω συχνά και δίπλα του βρίσκεται το ξενοδοχείο Λουξεμβούργο, που αναφέρεται στο βιβλίο. Είναι πολλά αυτά. Κάθε φορά που τελείωνε ένα κεφάλαιο, μου το έδινε να το διαβάσω. Ευχαριστώ, Ισίδωρε, που μου έδωσες την ευκαιρία να συνδεθώ τόσο βαθιά με αυτή την πόλη».