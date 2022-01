H πλειοψηφία του κοινού αποδοκίμασε έντονα όταν ο Μεντβέντεφ είπε το όνομα του Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του στο court.

Μία… γεύση για το τι θα ζούσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς αν τελικά αγωνιζόταν στο Australian Open, πήραμε χθες κατά την διάρκεια των δηλώσεων του Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος τενίστας έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις στον Τζιμ Κούριερ εντός του γηπέδου, με τον παλαίμαχο άσο του τένις να τον ρωτά τι σκέφτηκε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 σετ από τον Αλιασίμ, καθώς μόνο μία φορά στην καριέρα του ως χθες, είχε ανατρέψει ένα τέτοιο σκορ.

Ο Μεντβέντεφ χαμογέλασε καθώς περίμενε να ακούσει τις αντιδράσεις του κόσμου γι’ αυτό που ετοιμαζόταν να πει.

«Δεν ξέρω αν θα αρέσει αυτό που θα πω, αλλά σκεφτόμουν τι θα έκανε ο Νόβακ στη θέση μου» είπε και η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού άρχισε να αποδοκιμάζει!

Υπήρχαν και ορισμένοι που χειροκρότησαν, ωστόσο οι αποδοκιμασίες ήταν αρκετά πιο έντονες.

Ο Μεντβέντεφ πάντως ανέφερε και τους Ναδάλ και Φέντερερ λέγοντας πως κι αυτοί έχουν κάνει μεγάλες ανατροπές, με το κοινό να… αποθεώνει μόλις ακούστηκαν τα ονόματά τους. Μετά από αυτές τις αντιδράσεις θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επιστρέψει του χρόνου ο Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη…

Δείτε το στιγμιότυπο μετά το 1:15:

"I asked myself 'what would Novak do?'"



Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! #AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5