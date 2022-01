Μετά από 4 ώρες και 42 λεπτά και από 0-2 στα σετ, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ γύρισε το ματς, κέρδισε τον Αλιασίμ και θα ανταμώσει με τον Τσιτσιπά στα ημιτελικά.

Με σπουδαία ανατροπή ο Ντανίλ Μεντβέντεφ προκρίθηκε στον ημιτελικό του Australian Open όπου θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ρώσος λόγω της απουσίας του Τζόκοβιτς θεωρείται φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, όμως για να διατηρήσει τις ελπίδες του ζωντανές για τίτλο στη Μελβούρνη, χρειάστηκε να γυρίσει από 0-2 σε 3-2 το ματς απέναντι σε έναν εκπληκτικό Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.

Ο Ρώσος άφησε εκτός τον νεαρό Καναδό, επικρατώντας με 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4 έπειτα από 4 ώρες και 42 λεπτά επικής μάχης και θα παίξει την Παρασκευή στον ημιτελικό κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά.

From two-sets-to-love down, the world No.2 completes the comeback to defeat Felix Auger-Aliassime 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 and advance to his second consecutive #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/Pbel08qtGM