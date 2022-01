O 25χρονος Τέιλορ Φριτζ από τις ΗΠΑ για πρώτη φορά στην καριέρα του φθάνει στον 4ο γύρο σε τουρνουά Grand Slam

Ο Τέιλορ Φριτζ από τις ΗΠΑ είναι ο 4ος αντίπαλος που καλείται να νικήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να βρεθεί στα προημιτελικά του Australian Open. O αγώνας θα αρχίσει στις 10 το πρωί της Δευτέρας (24/1) στο Rod Laver Arena.

Ο Τέιλορ Φριτζ, Νο20 στο ταμπλό, αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος τενίστας των ΗΠΑ, με βάση την παγκόσμια κατάταξη. Από τις 10 Ιανουαρίου 2022 φιγουράρει στο Νο.22 της κατάταξης της ATP, η υψηλότερη θέση που έχει πετύχει μέχρι τώρα.

Έχει γεννηθεί στις 28 Οκτωβρίου 1997 και προέρχεται από οικογένεια του τένις, με τη μητέρα του Κάθι-Μέι να έχει υπάρξει παίκτρια του Top-10. Ο Φριτζ έγινε επαγγελματίας το 2015 και γρήγορα άρχισε να κερδίζει θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.



Το 2016 βρέθηκε στο Top 100 και την ίδια χρονιά έπαιξε και στον πρώτο τελικό της καριέρας του στο ATP 250 στο Μέμφις χάνοντας από τον Κέι Νισοκόρι. Όμως γινόταν ο νεαρότερος Αμερικάνος που έπαιζε σε τελικό τουρνουά της ATP μετά τον Μάικλ Τσανγκ το 1988. Ο μοναδικός μέχρι σήμερα επαγγελματικός του τίτλος ήρθε τον Ιούνιο του 2019, στο Ίστμπουρν στη Μ. Βρετανία, νικώντας στον τελικό τον Σαμ Κουέρι.

Στα τουρνουά Grand Slam παίζει από το 2016. Η πρώτη του νίκη ήρθε επί του Μάρκου Παγδατή στο US Open, όμως στις προηγούμενες 21 συμμετοχές του η παρουσία του έφθανε μέχρι τον 3ο γύρο.



Η παρουσία του στο φετινό Australian Open δείχνει πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωμιστική κατάσταση. Ο Φριτζ για να φθάσει μέχρι τη φάση των «16» στον α' γύρο νίκησε τον Γερμαμό, Μαξιμίλιαν Μάρτερερ με 7-6(8), 6-3, 6-2, στο β' γύρο τον συμπατριώτη του Φράνσες Τιαφόε με 6-4, 6-3, 7-6(5). Στον 3ο γύρο ο Φριτζ κατέβαλε την αντίσταση του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Άγκουτ με 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3.

🇺🇸 @Taylor_Fritz97 reaches the second week in Melbourne for the first time in his career after upsetting Roberto Bautista Agut in five sets #AusOpen • #AO2022 • @espn · @Eurosport pic.twitter.com/6iDtZq6bTw