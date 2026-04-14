Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Φάμπιαν Μαροζάν θα επιστρέψουν στο κεντρικό κορτ το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4), για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους για τον 1ο γύρο στο τουρνουά του Μονάχου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Φάμπιαν Μαροζάν είδαν το παιχνίδι της για τον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά του Μονάχου να διακόπτεται εξ αιτίας του σκότους.

Έπειτα από αγώνα δύο ωρών και τεσσάρων ωρών και τη στιγμή της διακοπής, όλα βρίσκονταν σε ισορροπία: Ο Τσιτσιπάς είχε κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-3, ο Μαροζάν, σώζοντας match ball στο 12ο game, κατέκτησε το 2ο με 7-6(5), ενώ το 3ο βρισκόταν στο 2-2.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4) κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 14:00 ώρα Ελλάδας, καθώς θα ακολουθήσει το εναρκτήριο παιχνίδι στο κεντρικό κορτ ανάμεσα στους Αρτούρ Ρίντερκνες και Ζοάο Φονσέκα (12:00).

Ο νικητής στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο οποίος νίκησε τον Τάλον Γκρίκσπορ με 6-4, 3-6, 6-2.



