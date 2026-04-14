Στο 25ο λεπτό του Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα ο Μούσο χτύπησε με τις τάπες τον Λόπεθ στη μύτη και του άνοιξε τη μύτη.

Άτυχη στιγμή για τον Φερμίν Λόπεθ στο 25ο λεπτό της ρεβάνς της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Φεράν Τόρες για το 0-2 ο Iσπανό ςχαφ είχε μεγάλη ευκαιρία να δώσει προβάδισμα πρόκρισης στους Καταλανούς, όταν προσπάθησε να σκοράρει με κεφαλιά ψαράκι, όμως τραυματίστηκε.

Κατά την έξοδο του στην προσπάθεια να προλάβει την μπάλα ο τερματοφύλακας Μούσο χτύπησε τον μέσο των Μπλαουγκράνα στη μύτη με τις τάπες, με αποτέλεσμα να ανοίξει η μύτη του νεαρού, ο οποίος είχε μεγάλη αιμορραγία.

Άμεσα έσπευσε το ιατρικό επιτελείο για να φροντίσει τον Λόπεθ και χρειάστηκε διακοπή τεσσάρων λεπτών, ώστε να συνεχιστεί το ματς, στο 29ο λεπτό. Παρά τον τραυματισμό του ο Ισπανός συνέχισε κανονικά το ματς.

Η διακοπή μάλιστα φαίνεται πως... ευνόησε τους Μαδριλένους, οι οποίοι ανέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης μέσα σε δυο λεπτά, στο 31ο λεπτό, με τον Λούκμαν (1-2, 3-2 συνολικό σκορ).