Ο Ματέο Μπερετίνι με αντίπαλο τον Γκαέλ Μονφίλς θα παίξει για μια θέση στα ημιτελικά

Ο Ματέο Μπερετίνι με όπλο το σερβίς «εκτέλεσε» τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα και με 7-5, 7-6(4), 6-4 πέρασε πανηγυρικά την πρόκριση στα προημιτελικά του απλού ανδρών στο Australian Open.

O 25χρονος Ιταλός έχοντας ποσοστό επιτυχίας 77% (71/92) και βγάζοντας 28 άσους, έναντι μόλις 2 του Ισπανού, έφθασε στην επικράτηση. Για πρώτη φορά, στην 5η παρουσία του στο Australian Open, ο Μπερετίνι φθάνει τόσο μακριά.

Τώρα με αντίπαλο τον Γάλλο, Γκαέλ Μονφίλς θα επιδιώξει τη πρόκριση στα ημιτελικά, εκεί όπου θα περιμένει ένας εκ των Ράφαελ Ναδάλ και Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο Μπερετίνι το 2021 ήταν φιναλίστ στο Wimbledon, ενώ έφθασε μέχρι ην οκτάδα στο γαλλικό Όπεν και στο US Open.

Bossin' it into the quarterfinals



🇮🇹 @MattBerrettini defeats Pablo Carreno Busta 7-5 7-6(4) 6-4 to make it through to the final eight at the #AusOpen for the very first time.#AO2022 pic.twitter.com/SSOeju8cA7