Ο Γκαέλ Μονφίς για δεύτερη φορά στα προημιτελικά του Australian Open, είναι ο μόνος στην 8αδα χωρίς απώλεια σετ στο τουρνουά.

Τρομερά πράγματα από τον αναγεννημένο Γκαέλ Μονφίς στο Australian Open.

Ο Γάλλος, υπό το βλέμμα της συζύγου του, Ελίνα Σβιτόλινα, κέρδισε με 3-0 και τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς και βρίσκεται στα προημιτελικά του Australian Open για δεύτερη φορά στην μακρόχρονη καριέρα του.

Ο Γάλλος επικράτησε με 3-0 σετ (7-5, 7-6, 6-3) σε ένα ματς που κράτησε 2 ώρες και 35 λεπτά. Με 17 άσους, 54 winners, αλλά και 48 αβίαστα λάθη, υπέταξε τον Σέρβο που έκανε κι αυτός την υπέρβασή του στο τουρνουά της Μελβούρνης.

Ο Μονφίς δυσκολεύτηκε στα πρώτα δύο σετ, ενώ στο τρίτο κλείδωσε τη νίκη με επιστροφή winner στο σερβίς του αντιπάλου του.

ET ENCORE OUI GAËL ! 7-5, 7-6 : Monfils prend le large face à Kecmanovic et n'est plus qu'à un set des quarts de finale ! #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/Cr0L8Kav1d