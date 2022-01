Δύο οπαδοί ακτιβιστές πήγαν στο Australian Open με μπλουζάκια στήριξης στην Σουάι Πενγκ, αλλά οι διοργανωτές έδωσαν εντολή να κατασχεθούν.

Η υπόθεση της Σουάι Πενγκ έχει «σιωπήσει» τις τελευταίες εβδομάδες, όμως επανήλθε στο Australian Open.

Δύο φίλαθλοι πήγαν στη Μελβούρνη για να παρακολουθήσουν παιχνίδια και εμφανίστηκαν με μπλουζάκι που έγραφε «WhereIsPeng» (που είναι η Πενγκ) το οποίο ήταν το Νο1 hashtag στα σόσιαλ όταν βγήκε στην επιφάνεια η είδηση της «εξαφάνισής» της.

Ωστόσο, οι σεκιούριτι έξω από το γήπεδο τους σταμάτησαν και κατάσχεσαν τα μπλουζάκια τους με εντολή των διοργανωτών.

Two activists at the Australian Open had a "Where is Peng Shuai?" banner confiscated. In response, a GoFundMe was created to hand out 1,000 "Where is Peng Shuai?" t-shirts on the grounds.#TheBreakTC | #AusOpen pic.twitter.com/tMvHqoOxPO