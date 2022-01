Ο Μάρτιν Τσίλιτς θα αντιμετωπίσει τον Καναδό, Φελίξ Αλιασίμ για μια θέση στα προημιτελικά του Australian Open

Ο Μάρτιν Τσίλιτς είναι παλιά καραβάνα και είχε τον τρόπο να πετάξει εκτός συνέχειας τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-5, 7-6(3), 3-6, 6-3 και να πάρει το τελευταίο χρονικά εισιτήριο για τη φάση των «16» στο Australian Open.



O 33χρονος Κροάτης (Ν0.27) βγάζοντας 24 άσους και έχοντας 55 winners, ανστιστάθμισε τα 41 αβίαστα λάθη και για 7η φορά στην καριέρα του βρίσκεται στον 4ο γύρο του τουρνουά. Ο Ρώσος (Νο5), φιναλίστ το 2018, δεν είχε λύσεις στην ανωτερότητα του αντιπάλου του.



Τώρα ο Τσίλιτς θα παίξει με τον 21χρονο Καναδό, Φελίξ Αλιασίμ και ο νικητής στα προημιτελικά θα βρεθεί, εκτός απροόπτου, απέναντο στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Magnificent Marin! @cilic_marin stuns Andrey Rublev 7-5, 7-6 (3), 3-6, 6-3 to seal a place in the last 16!



