Τα… μυστηριώδη του μηνύματα συνέχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αυτή τη φορά μέσω της υπογραφής του στην κάμερα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αυτή τη φορά υπέγραψε στην κάμερα όχι με ένα μήνυμα για την συνέχεια του Australian Open, αλλά με μία υπογραφή… γρίφο.

Το Νο4 του κόσμου μετά τη νίκη του επί του Μπάεζ και τις δηλώσεις που έκανε στο γήπεδο, πήγε στην κάμερα για την καθιερωμένη υπογραφή στο τέλος του αγώνα.

Αυτή τη φορά υπέγραψε γράφοντας «OK Boomer» μία φράση που μπορεί να έχει δύο ερμηνείες.

This is for anyone who didn’t understand « Let’s get this bread »



