O Ασλάν Καράτσεφ παρά τα 107 αβίαστα λάθη είχε τον τρόπο να προκριθεί στο 2ο γύρο του Australian Open

Αν επιλέγαμε το πρόσωπο της 1ης ημέρας του Australian Open, χωρίς δεύτερη σκέψη θα λέγαμε τον Ασλάν Καράτσεφ. Ο 28χρονος Ρώσος αν και υπέπεσε σε 107 αβίαστα λάθη(!), θα είναι στον επόμενο γύρο του απλού ανδρών.



Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Καράτσεφ το Σάββατο (15/1) νικώντας τον Άντι Μάρεϊ στο Σίδνεϊ με 6-3, 6-3 έφθασε στον 3ο υψηλού επιπέδου τίτλο στην καριέρα του. Με το πρώτο αεροπλάνο οι δυο τους ταξίδεψαν στη Μελβούρνη (η απόσταση είναι γύρω στα 700 χλμ.) με τον Καράτσεφ να παίζει σήμερα (17/1). Και με αντίπαλο τον Χάουμε Μουνάρ είχε την ατυχία να του προκύψει ένας μαραθώνιος 4 ωρών και 52 λεπτών.

Ο Καράτσεφ επικράτησε με 3-6, 7-6(1), 6-7(3), 6-4, 6-4 και αποκαμωμένος στο τέλος, ίσα-ίσα που είχε ανάσες και δυνάμεις για να δώσει το χέρι του στον Ισπανό και με ένα νεύμα να χαιρετήσει τον διαιτητή.

The Lion Warrior



@AsKaratsev overcomes Jaume Munar 3-6 7-6(1) 6-7(3) 6-4 6-4 after four hours and 52 minutes.