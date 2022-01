Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετατράπηκε για λίγο σε τυλιχτή για σουβλάκια, για διάσημο ελληνικό σουβλατζίδικο της Μελβούρνης.

Όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε για πρώτη φορά γνωστό το όνομά του στο Australian Open, η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης δέθηκε μαζί του.

Μάλιστα, το πιο γνωστό σουβλατζίδικο της πόλης, οι «Σταλακτίτες» μετά τον θρίαμβό του επί του Φέντερερ το 2019 και την παρουσία του ως τα ημιτελικά, έδωσαν το όνομά του σε ένα σουβλάκι, το οποίο… φέρει και την υπογραφή του όσον αφορά την συνταγή.

Πρόκειται για ένα σουβλάκι με αρνί (οι Αυστραλοί το προτιμούν από το χοιρινό στο σουβλάκι λόγω της ποιότητας), ντομάτα, τζατζίκι, βασιλικό, ρόδι, μέντα, φέτα, πατάτες και τσίλι. Οι Σταλακτίτες είναι από τα πλέον διάσημα ελληνικά εστιατόρια/σουβλατζίδικα, το οποίο βρίσκεται στην Λοντσντέιλ στριτ, δρόμο που το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί…

Σήμερα, ο Τσιτσιπάς ανέλαβε να… σερβίρει το σουβλάκι στο περίπτερο που έχει στήσει το μαγαζί για την διοργάνωση.

Η παρουσία του εκεί έγινε θέμα μέχρι και στο δελτίο ειδήσεων στην Αυστραλία, με το Νο4 του κόσμου να λέει πως η προσθήκη του ροδιού είναι δική του έμπνευση.

