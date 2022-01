Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστραλία οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς και απαγορεύουν την είσοδο του Σέρβου σταρ στη χώρα.

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της κράτησης του Νόβακ Τζόκοβιτς στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης. Μετά από τη «μαραθώνια» ανάκριση οι αρχές της Αυστραλίας ενημέρωσαν τον Νο. 1 τενίστα του κόσμου πως η βίζα του δεν έγινε αποδεκτή και συνεπώς πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από την Αυστραλία και να επιστρέψει στη Σερβία. Η απόφαση βασίστηκε στις ανησυχίες για την εξαίρεση που δόθηκε στον ανεμβολίαστο Σέρβο σταρ, ενώ η αίτηση της βίζας του ήταν εσφαλμένη.

Τη δεδομένη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο Τζόκοβιτς θα φύγει άμεσα από την Αυστραλία ή αν θα παραμείνει στη χώρα από τη στιγμή που οι νομικοί του εκπρόσωπο «τρέχουν» τη διαδικασία της προσφυγής του. Σε περίπτωση που ο «Νόλε» δεν πάρει την επόμενη πτήση για Βελιγράδι ενδέχεται να διανυκτερεύσει σε κρατικά καταλύματα ή σε καραντίνα σε ξενοδοχείο.

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled. He's been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He's not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80