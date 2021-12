Η Ναόμι Οσάκα επέστρεψε στον τόπο που έγινε Νο1 κόσμου (vids)

Μετά από τέσσερις μήνες η Ναόμι Οσάκα επιστρέφει στη δράση και νιώθει έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε για 2η φορά το 2021 στη Μελβούρνη και το Australian Open.

Το 2021 ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε φανταστικά για την Ναόμι Οσάκα αλλά έκλεισε με δάκρυα και με μαύρες σκέψεις.

Η Ιαπωνέζα τενίστρια που έχει βαλθεί να "τρελάνει" με τα έσοδα της από χορηγούς τους δείκτες του Forbes κατέκτησε το Australian Open 2021 αλλά η συνέχεια ήταν προβληματική.

Δεν θα ξεχάσει την ήττα της με κάτω τα χέρια από την Μαρία Σάκκαρη στο Miami Open αλλά αυτό που θα μείνει στο μυαλό για πάντα είναι τα συμπτώματα διαταραχής της ψυχικής της υγείας.

Η Ναόμι δεν ήθελε να μιλήσει στα ΜΜΕ στο Roland Garros. Τα Grand Slam την "απείλησαν" αλλά ο κόσμος του τένις και γενικά του αθλητισμού την στήριξε και τα Grand Slam άλλαξαν στάση.

Δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση από τα ΜΜΕ μετά από κάθε αγώνα και τις ερωτήσεις που την έβαζαν με την πλάτη στον τοίχο.

Ακολούθησε μια μακρά περίοδο εσωτερικής αναζήτησης. Το θέμα είχε πάρει διαστάσεις. Η σχέση με τα ΜΜΕ αλλά και τα social media. Πολλοί τενίστες μίλησαν.

Η Ναόμι Οσάκα άναψε τον βωμό στο Τόκιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά δεν μπόρεσε να χαρίσει μετάλλιο στους συμπατριώτες της.

Ακολούθησε ο πρόωρος αποκλεισμός στο US Open και η ανακοίνωση της πως δεν θέλει να παίξει τένις για τους επόμενους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να την δούμε από τον Σεπτέμβριο στα κορτ.

Η Ναόμι Οσάκα είναι μια αθλήτρια με 4 τίτλους Grand Slam και με παραμονή 25 εβδομάδων στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

