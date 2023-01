H Σαμπαλένκα πήγε... βαρκάδα με την κούπα

H καθιερωμένη φωτογράφιση με το τρόπαιο μία ημέρα μετά τον τελικό στο Australian Open, ήταν... διαφορετική για την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Οπως συνηθίζεται, μία ημέρα μετά τον τελικό σε ένα grand slam, o νικητής και η νικήτρια κάνουν μία φωτογράφιση σε κάποιο σημείο της πόλης, κάτι που έζησε σήμερα για πρώτη φορά και η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα έβαλε ένα υπέροχο φόρεμα, έβαλε τα τακούνια της και πήγε στον ποταμό Γιάρα που βρίσκεται δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Melbourne Park, για την καθιερωμένη φωτογράφιση.

Μόνο που η φωτογράφιση δεν περιορίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά η Σαμπαλένκα μαζί με το σκυλί της, έκαναν βαρκάδα, με τον γονδολιέρη της να έχει βάλει και καναπέδες μέσα, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Αναμφίβολα από τις πιο ωραίες φωτογραφίσεις που έχουμε δει σε σλαμ.

Unlike Jim Courier in 1992, famously jumping into the Yarra, Aryna Sabalenka took a more refined, elegant option to celebrate her #AusOpen success



HOW SHE WON THE OPEN: https://t.co/ujrp4GsxYS



@LindaCPearce pic.twitter.com/mUMhhxgoun