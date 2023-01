Η Ελενα Ριμπάκινα κέρδισε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) την Βικτόρια Αζαρένκα και το Σάββατο θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της σε grand slam.

Η Ελενα Ριμπάκινα είναι η πρώτη τενίστρια που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Australian Open.

Η Ρωσίδα τενίστρια, που αγωνίζεται για το Καζακστάν, μετά τον τίτλο στο Wimbledon πέρυσι, ετοιμάζεται για έναν δεύτερο τελικό σε grand slam μετά την επικράτησή της με 2-0 σετ επί της Βικτόρια Αζαρένκα (7-6 (4), 6-3) σε 1 ώρα και 41 λεπτά.

Με 9 άσους, 76% κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς και 30 winners υπερίσχυσε της Αζαρένκα που για πρώτη φορά μετά το 2013 έπαιξε στον ημιτελικό της Μελβούρνης. Η Λευκορωσίδα πάλεψε και στα δύο σετ, σβήνοντας τα service game που έδιναν σετ στην αντίπαλό της, αλλά τα... νιάτα και το σερβίς της Ριμπάκινα, ήταν αδύνατον να τα ξεπεράσει στο τέλος.

H Ριμπάκινα έδειξε από το πρώτο game τις διαθέσεις της καθώς το κέρδισε με τρεις συνεχόμενους άσους.

Ωστόσο, η Αζαρένκα ήταν αυτή που πρώτη έφτασε σε break στο 3-2 με έναν winner. Η απάντηση της κατόχου του τίτλου στο Wimbledon ήταν άμεση και με break ισοφάρισε σε 3-3. Η τενίστρια από το Καζακστάν κράτησε με love game το σερβίς της κι έφτασε σε διπλό break point στη συνέχεια, στο σερβίς της Αζαρένκα. Η Λευκορωσίδα τα έσωσε, όμως στην τρίτη ευκαιρία που βρήκε η Ριμπάκινα, έκανε το 5-3 και σέρβιρε για να κλείσει το σετ.

Η Αζερένκα όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με «όπλο» το μπάκχαντ της, έσπασε το σερβίς της 23χρονης, μειώνοντας σε 5-4 και σερβίροντας για να μείνει στο σετ, κάτι που κατάφερε. Η Ριμπάκινα όχι μόνο έχασε την ευκαιρία να κλείσει το σετ, αλλά στο 5-5 με δικό της σερβίς, βρέθηκε κάτω με 0-40 εξαιτίας των διπλών λαθών της. Κατάφερε να τα σβήσει και τελικά να προηγηθεί με 6-5. Η Αζαρένκα οδήγησε το σετ σε tie break, όπου πριν την αλλαγή με ένα διπλό της λάθος έδωσε προβάδισμα 4-2 στην Ριμπάκινα. Ενα λάθος της Αζαρένκα έφερε διπλό σετ πόιντ για την Ριμπάκινα, η οποία το κέρδισε με 7-4 από άλλο ένα λάθος της Λευκορωσίδας.

Γρήγορα στο δεύτερο σετ η Ριμπάκινα έσπασε το σερβίς της αντιπάλου της, για να προηγηθεί με 2-1. Το 3-1 έγινε εύκολα και η Καζάκα (Ρωσίδα στη καταγωγή αλλά αγωνιζόμενη με το Καζακστάν) έφτασε σε δύο ευκαιρίες για το 4-1 στο σερβίς της Αζαρένκα. Ομως δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της και η Λευκορωσίδα.

Στο 4-2 βρέθηκε ξανά με break point και η Αζαρένκα έκανε ένα τραγικό λάθος που έστειλε την Ριμπάκινα να σερβίρει για το ματς. Οπως και στο πρώτο σετ, η Αζαρένκα βρήκε break point όταν σέρβιρε για τη νίκη η αντίπαλός της και το εκμεταλλεύτηκε μειώνοντας σε 5-3.

Ομως η Ριμπάκινα ηρέμησε στο επόμενο game και αφού ανάγκασε σε λάθη την Αζαρένκα, έφτασε στον τελικό του Australian Open όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη Σαμπαλένκα, είτε την Λινέτ.

