Η Σοφία Κωστούλα δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο στα juniors του Australian Open, χάνοντας με 2-0 σετ από το Νο1 του ταμπλό, Πέτρα Μαρτσίνκο

Εδωσε την μάχη της στον τελικό η Σοφία Κωστούλα, αλλά η Πέτρα Μαρτσίνκο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στα juniors στο Australian Open.

Η Ελληνικής καταγωγής, αλλά αγωνιζόμενη με το Βέλγιο, τενίστρια, ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-5, 6-1) έπειτα από 1 ώρα και 16 λεπτά.

It's a maiden Grand Slam crown for Petra Marcinko



She defeats Sofia Costoulas 7-5 6-1 to take the girls' singles title #AusOpen · #AO2022

@wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/ZqNQeK1vRA