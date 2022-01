Πόσα χρήματα κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από το φετινό Australian Open, πού φθάνει το συνολικό ποσό στην καριέρα του μέχρι σήμερα μέσα από τα τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε την ευκαιρία να δώσει το «παρών» στο 2ο τελικό της καριέρας του σε τουρνουά Grand Slam. Ο 24χρονος ηττήθηκε στον ημιτελικό του Australian Open από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-1 σετ.



Ο Τσιτσιπάς αποχαιρετά την «πράσινη» ήπειρο με την πίκρα του χαμένου ημιτελικού, αλλά από την άλλη ο τραπεζικός του λογαριασμός μεγαλώνει με ένα γενναίο ποσό. Συγκεκριμένα η πορεία μέχρι τα ημιτελικά αποφέρει στον παίκτη 895.000 δολάρια Αυστραλίας, δηλαδή σε 567.955 ευρώ. Το ποσό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν περνούσε τον Μεντβέντεφ και βρισκόταν στον τελικό.

Ο νικητής του τελικού της Κυριακής (30/1), πέρα από τη δόξα, θα λάβει και έπαθλο 1,8 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ ο ηττημένος θα... παρηγορηθεί με ποσό στο ένα εκατομμύριο ευρώ.β Τα λεφτά είναι πολλά, όπως καταλαβαίνετε.

@steftsitsipas levels this intriguing #AO2022 semifinal against Medvedev by claiming the second set 6-4 after dropping the first. #AusOpen pic.twitter.com/78RoCeB0UX