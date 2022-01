Η Ασλεϊ Μπάρτι ζορίστηκε για λίγο κόντρα στην Ανισίμοβα, αλλά πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Η 20χρονη Αμάντα Ανισίμοβα έβαλε δύσκολα στην Ασλεϊ Μπάρτι, αλλά το Νο1 του κόσμου βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη με 2-0 σετ και να προκριθεί στα προημιτελικά του Australian Open.

H Αυστραλή τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-3 σε 1 ώρα και 14 λεπτά, αλλά μόνο εύκολη δεν ήταν η νίκη της. Χρειάστηκε ένα break στο 4-3, ενώ στο δεύτερο σετ βρέθηκε πίσω με 2-0, με το break που δέχτηκε από την Ανισίμοβα, να είναι το πρώτο που δέχεται μετά από 63 σερί επιτυχημένα service games.

Brilliant Barty @ashbarty knocks out Amanda Anisimova 6-4 6-3 to advance to her fourth consecutive #AusOpen quarterfinal



