Η Μάντισον Κις σόκαρε την Μπαντόσα και συνεχίζει στα προημιτελικά της Μελβούρνης όπου θα παίξει κόντρα στην Κρεϊτσίκοβα.

Άλλο ένα όνομα του Top10 μένει εκτός προημιτελικών στο Australian Open.

Η Πάουλα Μπαντόσα έπεσε πάνω σε μια εκπληκτική Μάντισον Κις η οποία την κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-1) σε μόλις 1 ώρα και 9 λεπτά.

H Αμερικανίδα έκανε ένα σχεδόν τέλειο ματς με 3 άσους, 26 winners (μόλις 10 η Μπαντόσα) και 18 αβίαστα λάθη, πιέζοντας αρκετά στο σερβίς της την Ισπανίδα.

