Μετά την πολύ καλή εμφάνιση στο ταμπλό του μονού κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του διπλού της Μαδρίτης μαζί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι. Το δίδυμο πήρε τη νίκη απέναντι στους Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Φελίπε Μέλο με σκορ 7-5, 6-4.

Το πρώτο σετ δεν ξεκίνησε καλά για την ομάδα του Στέφανου Τσιτσιπά. Πολύ γρήγορα βρέθηκαν πίσω με break (3-0), ωστόσο στη συνέχεια κατάφεραν να φέρουν το σετ στα ίσα (4-4). Μάλιστα, Τσιτσιπάς και Νταρντέρι κλήθηκαν να σβήσουν τριπλό set point των αντιπάλων τους.

Ό,τι δεν κατάφεραν οι Ζβέρεφ και Μέλο το έκαναν στο 11ο game οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι και αμέσως μετά κατάφεραν να κλείσουν το σετ με 7-5 για να πάρουν το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο σετ, το δίδυμο του Έλληνα τενίστα βρέθηκε πολύ γρήγορα μπροστά με break (1-3). Αυτό ήταν και το μοναδικό break στο σετ, το οποίο οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Λουτσιάνο Νταρντέρι υπερασπίστηκαν με άρτιο τρόπο.

Μάλιστα, στο 10ο game όπου σέρβιραν για να κλείσουν το σετ και να πάρουν τη νίκη, οι δύο αθλητές έσβησαν τριπλο break point των Ζβέρεφ και Μέλο, για να κάνουν το 7-5 στο σετ και να πανηγυρίσουν την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι θ' αντιμετωπίσουν είτε το ιταλικό δίδυμο των Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι (Νο. 8 στο ταμπλό), είτε τους Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.