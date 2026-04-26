Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την ώρα του πρώτου σερβίς στην αναμέτρησή του με τον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ για τον τρίτο γύρο στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Με μία άκρως πειστική εμφάνιση στον δεύτερο γύρο κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην τρίτη φάση του τουρνουά της Μαδρίτης. Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ, ο οποίος έχει έρθει από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Το απόγευμα της Κυριακής (26/4), οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Δευτέρας (27/4) στο θεσμό της ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Έλληνας τενίστας θ' αγωνιστεί στο δεύτερο court της διοργάνωσης, μετά το ματς της WTA ανάμεσα σε Μπελίντα Μπένσιτς και Χάιλι Μπαπτίστ. Πιο συγκεκριμένα η έναρξη του ματς αναμένεται περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί στη φάση των "16" απέναντι στον νικητή της αναμέτρησης Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα - Κάσπερ Ρουντ.

