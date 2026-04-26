Τσιτσιπάς: Το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) η αναμέτρησή του
Με μία άκρως πειστική εμφάνιση στον δεύτερο γύρο κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην τρίτη φάση του τουρνουά της Μαδρίτης. Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ, ο οποίος έχει έρθει από τα προκριματικά της διοργάνωσης.
Το απόγευμα της Κυριακής (26/4), οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Δευτέρας (27/4) στο θεσμό της ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Έλληνας τενίστας θ' αγωνιστεί στο δεύτερο court της διοργάνωσης, μετά το ματς της WTA ανάμεσα σε Μπελίντα Μπένσιτς και Χάιλι Μπαπτίστ. Πιο συγκεκριμένα η έναρξη του ματς αναμένεται περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας.
Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί στη φάση των "16" απέναντι στον νικητή της αναμέτρησης Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα - Κάσπερ Ρουντ.
To πρόγραμμα της Δευτέρας (27/4)
Madrid ATP Masters 1000 Order of play - Monday, April 27, 2026 pic.twitter.com/Nz9iRjUwow— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) April 26, 2026
