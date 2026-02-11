Την ώρα της επόμενης αναμέτρησής του στο τουρνουά του Ρότερνταμ έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς...

Λίγη ώρα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την ώρα που θα παίξει το επόμενο ματς του για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί κόντρα στον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ. Οι διοργανωτές τοποθέτησαν τον αγώνα αυτό στο κεντρικό court του τουρνουά, με το πρώτο σερβίς ν' αναμένεται περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Αυτή θα είναι η τρίτη αναμέτρηση των δύο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει επικρατήσει τις προηγούμενες δύο, χωρίς να έχει χάσει σετ από τον Ολλανδό, ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) θα παίξει μπροστά στο κοινό του.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά, όπου θα βρει απέναντί του έναν εκ των Άλεξ Ντε Μινόρ ή Σταν Βαβρίνκα.