Τσιτσιπάς: Το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) το ματς του στο Ρότερνταμ
Λίγη ώρα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την ώρα που θα παίξει το επόμενο ματς του για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Ρότερνταμ.
Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί κόντρα στον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ. Οι διοργανωτές τοποθέτησαν τον αγώνα αυτό στο κεντρικό court του τουρνουά, με το πρώτο σερβίς ν' αναμένεται περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας.
Αυτή θα είναι η τρίτη αναμέτρηση των δύο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει επικρατήσει τις προηγούμενες δύο, χωρίς να έχει χάσει σετ από τον Ολλανδό, ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) θα παίξει μπροστά στο κοινό του.
Ο νικητής της αναμέτρησης θα προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά, όπου θα βρει απέναντί του έναν εκ των Άλεξ Ντε Μινόρ ή Σταν Βαβρίνκα.
