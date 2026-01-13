Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Αλεξάνταρ Βούκιτς με 7-6(3), 7-6(5) γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στην Αδελαΐδα...

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πράξει αντίθετα από τη Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αδελαΐδας. Ο Έλληνας τενίστας, στον πρώτο γύρο του θεσμού, ηττήθηκε από τον Αλεξάνταρ Βούκιτς με 7-6(3), 7-6(5) και αποκλείστηκε πολύ νωρίς.

Το tie-break έκρινε το πρώτο σετ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι εξαιρετικά συνεπείς πίσω από το σερβίς τους. Στέφανος Τσιτσιπάς και Αλεξάνταρ Βούκιτς πήγαν game - game χωρίς να υπάρχει υποψία για break. Από τη μεριά του ο Έλληνας τενίστας έκλεινε πιο εύκολα τα δικά του service games, έχοντας πετύχει και δύο love games.

Όσον αφορά τον Αυστραλό, μπορεί να είχε πιο γεμάτα games αλλά άφησε μόνο μία φορά τον Τσιτσιπά να φτάσει σε break point, το οποίο έσβησε και σχετικά εύκολα. Έτσι, το σετ έφτασε στο 6-6 και κρίθηκε στο tie-break, στο οποίο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχθηκε mini break πάνω στην αλλαγή πλευρών (2-4).

Ο Βούκιτς έφτασε σε τριπλό set point (3-6), το οποίο και ολοκλήρωσε με δεύτερο mini break (3-7) για να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση με 7-6(3).

Περισσότερα break points, αλλά το αποτέλεσμα το ίδιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε να σερβίρει πρώτο στο δεύτερο σετ. Ο Έλληνας τενίστας διατήρησε το ρυθμό του, με τις μπάλες στα χέρια και δυσκόλεψε τον Αλεξάνταρ Βούκιτς να φτάσει σε break point.

Παράλληλα και ο Αυστραλός τενίστας ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, φτάνοντας μάλιστα πρώτος σε break point, τα οποία έσβησε ο 27χρονος στο 7ο game. Αντίστοιχα έπραξε και ο Νο.87 του κόσμου, ο οποίος αντιμετώπισε δύο break points του Τσιτσιπά στο αμέσως επόμενο game.

O Βούκιτς στο 10ο game σέρβιρε για να μείνει στο σετ, κάτι το οποίο έκανε και στο 12ο για να διαμορφώσει το 6-6 και να στείλει το ματς σε ακόμη ένα tie-break.

Εκεί, ο Τσιτσιπάς βρήκε νωρίς mini break (2-1), αλλά το έχασε άνετα. Λίγους πόντους αργότερα ήταν η σειρά του Βούκιτς να βρει mini break και να σερβίρει για να κλείσει το σετ και συνάμα το ματς (4-5).

Ο Έλληνας ισοφάρισε σε 5-5, αλλά δέχθηκε τις μπάλες με τον Αυστραλό να έχει match point (5-6). Ωστόσο, δεν μπόρεσε να το σβήσει με τον Βούκιτς να κάνει το 7-5 και να κλείνει το σετ με 7-6(5), πανηγυρίζοντας τη νίκη.