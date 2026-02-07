Σπουδαία νίκη για την Θέτιδα με την ομάδα της Βούλας να επικρατεί του Πανιωνίου που έπαιξε ουσιαστικά με την δεύτερη ομάδα με 3-1.

Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Θέτιδα στη Βούλα επί του Πανιωνίου με 3-1 σετ. Η ομάδα της Βούλας πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση πήρε το τρίποντο με το οποίο κράτησε την διαφορά των τεσσάρων βαθμών από τον Μίλωνα και διατηρήθηκε στα όγδοη θέση που οδηγεί στα πλέι οφ.

Για τον Πανιώνιο, ο οποίος προέρχεται από τη πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup επί της Ολυμπιάδας Νεάπολης, έκανε συντήρηση δυνάμεων ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη και ο Ντράγκαν Νέσιτς δεν χρησιμοποίησε τις Λίτσα Ατανασίγιεβιτς, Μπιάνκα Ριστίσεβιτς και Μαρτίνα Ξανθοπούλου, ενώ δεν αγωνίστηκαν σε όλο τον αγώνα η Πολίνα Ραχίμοβα, η Κατερίνα Ζακχαίου και η Νίνα Στογιλίκοβιτς.

Διαιτητές: Γεωργάκη, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Πεσίνογλου, Μήτση, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-13, 21-20, 25-21

2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-18, 25-19

3ο σετ: 7-8, 16-13, 20-21, 21-25

4ο σετ: 8-1, 16-6, 21-11, 25-13

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 8 άσσους, 54 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 8 άσσους, 31 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-21, 25-19, 21-25, 25-13) σε 103'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Βλαχάκη 14 (13/33 επ., 1 άσσος, 38% υπ. - 29% άριστες), Σταυρινίδη 11 (7/13 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ούτερμπακ 18 (12/27 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Ματσαρόκη 11 (5/9 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Νικολογιάννη 17 (15/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 27% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 38% υπ. - 17% άριστες), Γαροφαλάκη, Πάλαγκ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Στογιλίκοβιτς, Χαντάβα 6 (6/27 επ., 33% υπ. - 7% άριστες), Λιάγκη 10 (8/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αγγελοπούλου 9 (4/29 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 45% υπ. - 12% άριστες), Ζακχαίου 6 (1/5 επ., 5 μπλοκ), Καρέλια / Κακουράτου (λ, 29% υπ. - 6% άριστες), Νομικού 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ), Φλιάκου 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Ραχίμοβα 8 (7/14 επ., 1 άσσος), Λαμπρούση 3 (1/7 επ., 2 άσσοι).