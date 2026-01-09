Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω ενός μίνι ντοκιμαντέρ στο Youtube αποκάλυψε με κινηματογραφικό τρόπο το πώς πέρασε στη Ναμίμπια κατά τη διάρκεια της off-season.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει κάνει ξεκάθαρο πολλές φορές πως του αρέσει να δημιουργεί στο ελεύθερό του χρόνο. Ο Έλληνας τενίστας με ένα κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ αποκάλυψε στο κοινό το πώς πέρασε στη Ναμίμπια κατά τη διάρκεια τη off-season.

Σε αυτή την... επαγγελματική προσπάθεια, ο 27χρονος έχει αναλάβει ρόλο αφηγητή κάνοντας πολλές αναφορές για την εσωτερική ισορροπία. Με εξαιρετικά πλάνα δείχνει μέρη της αφρικανικής χώρας, ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις τους.

Ο φωτογραφικός φακός αποκάλυψε το... τρικ του Τσιτσιπά με τη ρακέτα του

Παρέα στο ταξίδι αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό και στα πλάνα του ντοκιμαντέρ, ήταν και η νέα του σύντροφος με την οποία πέρασε ποιοτικό χρόνο μακριά από τα φώτα και τα court.

«Η Ναμίμπια δεν είναι ένα μέρος που απλώς επισκέπτεσαι. Είναι ένα συναίσθημα που μένει μαζί σου πολύ μετά την επιστροφή σου. Αυτή η ταινία είναι ένα ήσυχο ταξίδι μέσα από απέραντα τοπία, σιωπή και χώρο.

Μια υπενθύμιση για το πόσο δυναμικό είναι να επιβραδύνεις, να ακούς και να είσαι παρών» μία από τις γλαφυρές περιγραφές του Τσιτσιπά, τις οποίες οι θεατές θα δουν στο ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο Youtube.