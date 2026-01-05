O Τζόκοβιτς δεν θα αγωνιστεί στην Αδελαΐδα

O Νόβακ Τζόκοβιτς ακύρωσε τη συμμετοχή του στο 250άρι τουρνουά της Αδελαΐδας και πλέον θα συνεχίσει την προετοιμασία του για το Australian Open.

O Νόβακ Τζόκοβιτς ακύρωσε τη συμμετοχή του στο 250άρι τουρνουά στην Αδελαΐδα, που ξεκινά στις 12 Ιανουαρίου και αποτελεί ένα από τα τελευταία τουρνουά πριν από το Australian Open.

O Σέρβος με μήνυμα στα social media ανακοίνωσε την απόφασή του να μην πάρει μέρος στο τουρνουά, καθώς όπως σημείωσε «δεν είμαι αρκετά έτοιμος σωματικά», εστιάζοντας πλέον την προετοιμασία του για το Australian Open.

Aναλυτικά τα όσα έγραψε ο Τζόκοβιτς

«Σε όλους τους θαυμαστές μου στην Αδελαΐδα, δυστυχώς, δεν είμαι αρκετά έτοιμος σωματικά να αγωνιστώ στο Adelaide International την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Τζόκοβιτς.

«Προσωπικά είναι πολύ απογοητευτικό για μένα, καθώς έχω τόσο υπέροχες αναμνήσεις από την κατάκτηση του τίτλου εκεί πριν από δύο χρόνια.

Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος που επέστρεψα, καθώς ένιωθα πραγματικά σαν να έπαιζα στο σπίτι.

«Η εστίασή μου είναι τώρα στην προετοιμασία μου για το Australian Open και ανυπομονώ να φτάσω σύντομα στη Μελβούρνη και να δω όλους τους οπαδούς του τένις στην Αυστραλία».