Λόβρεν: «Έχουμε στην καρδιά μας μεγάλη στενοχώρια, πρέπει να επιστρέψουμε κάτι στους οπαδούς μας»

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Ντέγιαν Λόβρεν μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στη Λιόν αναφέρθηκε στο πόσο έχει επηρεάσει την ομάδα το τραγικό δυστύχημα, αλλά και το κίνητρο που υπάρχει. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΟΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου επί γαλλικού εδάφους με τον έμπειρο Κροάτη στόπερ να τονίζει πως η στενοχώρια που υπάρχει στην ομάδα από το δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη, προσθέτοντας πως αυτός και οι συμπαίκτες του πρέπει να επιστρέψουν κάτι στους οπαδούς τους που τους ακολουθούν παντού. Επίσης ο Λόβεν μίλησε και για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέγιαν Λόβρεν:

«Είναι ευχάριστο πάντα να επιστρέφεις σε μια πρώην ομάδα σου και να βλέπεις ανθρώπους που έχεις συναναστραφεί. Είναι μια τραγωδία που πλήττει την κοινότητα του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι πολύ στενάχωρο. Δύσκολα βρίσκεις λόγια. Έχουμε μέσα στην καρδιά μας μια μεγάλη στενοχώρια. Θα πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Ξέρουμε πόσο μας αγαπάνε οι φίλαθλοί μας που ταξιδεύουν 20 με 25 ώρες για να μας δουν. Πρέπει να επιστρέψουμε κάτι πίσω σε αυτούς. Όσον αφορά τον τραυματισμό μου, είμαι πίσω», ανέφερε αρχικά ο Λόβρεν.

Για τις καλύτερες και τις χειρότερες αναμνήσεις του από τη Λιόν: «Είναι ευχάριστο όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα και δύσκολο να φεύγεις με οποιαδήποτε τρόπο. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά παρά το γεγονός ότι συμβαίνουν κάποιες άσχημες καταστάσεις, αξίζει να κρατάς τα θετικά.

Για το γεμάτο καλεντάρι: «Κανείς δεν είναι χαρούμενος να παίζει τόσα παιχνίδια. Τι να πω, μπορεί να φτάσουμε να παίξουμε και 70 παιχνίδια σε μια σεζόν.

Για τη Λιόν και τι παιχνίδι περιμένει: «Περιμένω ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Λιόν πάει καλά και παίζει καλό ποδόσφαιρο με τον νέο προπονητή της. Τα πάει καλά στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, είναι μια νέα εποχή για τη Λιόν».