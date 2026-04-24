Παπαπέτρου: «Ο παίκτης που κάνει τη διαφορά σε Euroleague και Ολυμπιακό είναι ο Βεζένκοβ»
Στο Gazz Floor powered by Novibet, σχολιάστηκαν οι επιλογές των κορυφαίων της χρονιάς, ενώ η συζήτηση πήγε και στον MVP.
Εκεί, ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν ξεκάθαρος:
«Ο παίκτης που κάνει τη διαφορά στη λίγκα και στον Ολυμπιακό είναι ο Σάσα Βεζένκοβ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το PIR, είναι ο πρώτος σκόρερ στη χρονιά, είναι τα ποσοστά, είναι ο τρόπος που το κάνει, είναι το usage που έχει που είναι πολύ χαμηλό γι' αυτά που κάνει ο Βεζένκοβ και είναι και ένα κομμάτι, το ριμπάουντ, που δεν είναι φόβητρο σ' αυτό αλλά με την ευφυΐα του τα καταφέρνει».
Δείτε αναλυτικά τι έχει σχολιάσει ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο 1.12.30:
