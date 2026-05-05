Ο Γιώργος Τουρσουνίδης μίλησε στο «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ» για την εποχή που ο Δικέφαλος του Βορρά αδικούνταν από τη διαιτησία απέναντι στις αθηναϊκές ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει φέτος 100 χρόνια ιστορίας, με το «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ» να καταγράφει μερικές από τις στιγμές που άφησαν εποχή στον σύλλογο.

Σπουδαίες προσωπικότητες του Δικεφάλου αφηγήθηκαν το πώς έζησαν μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες της ομάδας, αλλά και τις εποχές που αυτή αδικήθηκε από τις αποφάσεις της διαιτησίας.

Ο Γιώργος Τουρσουνίδης είναι ένας εξ αυτών. Έγραψε τη δική του ιστορία στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ πολλοί τον είχαν αποκαλέσει ως τον επόμενο Κούδα όταν πρωτοεμφανίστηκε με την ασπρόμαυρη φανέλα σε ηλικία 18 ετών.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Stoiximan, ο ίδιος μοιράστηκε τις δικές του αναμνήσεις από τις ένδοξες στιγμές που έζησε στην Τούμπα, μίλησε όμως και για τις δύσκολες εποχές όπου η ομάδα έπρεπε να σταθεί όρθια απέναντι σε μια διαιτησία που ευνοούσε τον αντίπαλο.

Ο Τουρσουνίδης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν παιχνίδια που ήξεραν εκ των προτέρων οι παίκτες του ΠΑΟΚ ότι θα χάσουν, είτε λόγω της κακής διοικητικής οργάνωσης της ομάδας, είτε λόγω της εύνοιας υπέρ των αντιπάλων της.