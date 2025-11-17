Σίνερ - Αλκαράθ: Το απίστευτο στατιστικό απόλυτης ισορροπίας στα μεταξύ τους ματς
Το βράδυ της Κυριακής (16/11) ο Γιανίκ Σίνερ ήταν ο μεγάλος νικητής στο τελικό των ATP Finals κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ιταλός προσέθεσε τον 24ο τίτλο την μεγάλη τροπαιοθήκη του, φτάνοντας τους έξι στη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
Πέραν όμως του μεγάλου επιτεύγματός του, το τέλος της μεγάλης τιτανομαχίας στο τουρνουά του Τορίνο προέκυψε η απόλυτη ισορροπία στους πόντους που έχουν παιχτεί στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ακριβέστερα, οι τενίστες σε έχουν δώσει συνολικά 16 επίσημους αγώνες, παίζοντας 3.302 πόντους, από τους οποίους ο καθένας έχει κερδίσει από 1.651.
Βέβαια, οι ισορροπίες δεν σταματούν εκεί μιας και οι δύο τενίστες, πλέον, έχουν και τον ίδιο αριθμό τίτλων.
Δύο στατιστικά που δεν αποτελούν απλώς μια μαθηματική περιέργεια. Κάνουν ξεκάθαρο πως η ανταγωνιστικότητα, η ποιότητα χαρακτηρίζει την πιο μεγάλη «αντιπαλότητα» της καινούριας era στην ATP.
