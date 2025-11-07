Τζόκοβιτς: «Θα προσπαθήσω να είμαι στο ΣΕΦ» (vid)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου και σε ερώτηση του Gazzetta έκανε γνωστό πως θα προσπαθήσει να παρευρεθεί στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και θα διεκδικήσει τον 101ο τίτλο της καριέρας του. Επικράτησε με 6-3, 6-4 του Γιάνικ Χάνφμαν σε ένα σύντομο σε διάρκεια ματς, όπως τόνισε και ο ίδιος.
Σε σχετική ερώτηση που του έγινε από το Gazzetta για το αν θα παρευρεθεί στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Παρτιζάν, είπε πως θα προσπαθήσει να πάει εφόσον τελειώσει με την αποθεραπεία του μετά το ματς. «Μάλλον δεν θα προλάβω την αρχή, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι στο ΣΕΦ» ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Νόλε.
Δείτε ΕπίσηςΤζόκοβιτς: «Big σ'αγαπώ Ελλάδα» (vid)
H απάντηση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην ερώητηση του Gazzetta
🇬🇷🔴 «Θα προσπαθήσω να είμαι στο ΣΕΦ σήμερα», η απάντηση του Νόβακ σε ερώτηση του Gazzetta!@DimitrisMytikas pic.twitter.com/GPv8BWKDQy— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.