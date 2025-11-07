Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε ερώτηση του Gazzetta στην συνέντευξη Τύπου έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να βρεθεί στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός θ' αντιμετωπίσει την Παρτιζάν...

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου και σε ερώτηση του Gazzetta έκανε γνωστό πως θα προσπαθήσει να παρευρεθεί στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και θα διεκδικήσει τον 101ο τίτλο της καριέρας του. Επικράτησε με 6-3, 6-4 του Γιάνικ Χάνφμαν σε ένα σύντομο σε διάρκεια ματς, όπως τόνισε και ο ίδιος.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε από το Gazzetta για το αν θα παρευρεθεί στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Παρτιζάν, είπε πως θα προσπαθήσει να πάει εφόσον τελειώσει με την αποθεραπεία του μετά το ματς. «Μάλλον δεν θα προλάβω την αρχή, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι στο ΣΕΦ» ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Νόλε.

H απάντηση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην ερώητηση του Gazzetta