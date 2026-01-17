Τσικίνιο: «Η απόφαση να πάω στον Ολυμπιακό ήταν η καλύτερη της ζωής μου»

Ο Τσικίνιο θυμήθηκε το story της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό και παραδέχθηκε ότι ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του.

Αν και αποκτήθηκε σε μία σεζόν όπου τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί τόσο καλά για τον Ολυμπιακό, ο Τσικίνιο αποτέλεσε ένα βαρόμετρο στα χέρια του Μεντιλίμπαρ για να έρθει η κατάκτηση του Conference League.

Παρότι οι Πειραιώτες είχαν συμφωνήσει με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό για να αποκτηθεί ως ελεύθερος το καλοκαίρι λόγω του συμβολαίου του, εν τέλει υπήρξε συμφωνία και με την Μπενφίκα για να πιάσει... λιμάνι από εκείνον τον Γενάρη.

Έκτοτε, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έξυπνες... βόμβες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην πορεία προς το νταμπλ αλλά και στη συνολική εικόνα του συλλόγου.

Όσο για τον ίδιο; Τα 16 γκολ και οι 10 ασίστ σε 89 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις αποτελούν προσωπικό ρεκόρ στην καριέρα και ο ίδιος το γνωρίζει πολύ καλά, κάτι που παραδέχθηκε και σε συνέντευξη που έδωσε στο πορτογαλικό «DAZN», όπου περιέγραψε και το story της μεταγραφής.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Ήμουν πολύ ειλικρινής με τον Ρούι Κόστα και τον προπονητή Σμιτ και τους είπα ότι κατάλαβα ότι είχαν υπογράψει τον Κιοκτσού, ότι έχουν τον Ζοάο Νέβες, ο οποίος αναδεικνύεται και είναι ένα αστέρι, ένα φαινόμενο, δεν τίθεται καν θέμα, έχουν τον Φλορεντίνο, νεότερα παιδιά που αναδεικνύονται και που ίσως θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Είχαμε καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση, αλλά είπα ότι το καλύτερο θα ήταν να φύγω, ότι ήθελα να συνεχίσω να παίζω. Ο προπονητής είπε όχι, ότι ήθελε να βασίζεται σε μένα, ότι θα ήμουν σημαντικός, αλλά τον Ιανουάριο τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελα, κατέληξα ελεύθερος, μπορούσα να υπογράψω για όποιον ήθελα και ήρθε η προσφορά του Ολυμπιακού. Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενος».