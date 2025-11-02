Ο Στέφανος Σακελλαρίδης γνώρισε την ήττα από τον Νούνο Μπόρχες στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του Hellenic Championship με σκορ 7-6(4), 6-3, μένοντας εκτός διοργάνωσης.

Το εμπόδιο του Νούνο Μπόρχες ήταν εξ' αρχής δύσκολο για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, όμως ο Έλληνας πάλεψε χάνοντας στις λεπτομέρειες με 7-6(4), 6-3.

Ένας ματς στο οποίο οι δύο αθλητές ήταν άκρως ανταγωνιστικοί όπως κάνει ξεκάθαρο και το σκορ στα σετ. Βέβαια, στα κρίσιμα σημεία ο νεαρός Έλληνας δεν κατάφερε ν' ανταπεξέλθει με συνέπεια να χάσει τα δύο σετ και να μείνει εκτός του Vanda Pharmaceuticlas Hellenic Championship.

Το tie-break έκρινε το πρώτο σετ

Οι δύο τενίστες στο εναρκτήριο σετ ήταν σε φανταστική κατάσταση πίσω από το σερβίς τους. Κανείς δεν απειλήθηκε πίσω από το σερβίς τους και αμφότεροι δεν στάθηκαν με τον καλύτερο τρόπο έχοντας τις μπάλες στα χέρια.

Στο μόνο που υπερτερούσε πολύ ο Νούνο Μπόρχες ήταν στο πρώτο σερβίς. Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, αν και πέτυχε 9 άσους στο πρώτο σετ, όμως είχε 57% στο πρώτο σερβίς.

Η σταθερότητα των δύο αθλητών οδήγησε το σετ στο tie-break. Εκεί, ο Νούνο Μπόρχες χρειάστηκε ένα mini-break για να πάρει το πάνω χέρι και στη συνέχεια με 7-4 να κλείσει το πρώτο σετ και να πάρει προβάδισμα στο ματς με 7-6(4).

Ένας τυχερός πόντος άλλαξε το ρυθμό

Η έκβαση ήταν παρόμοια και στο δεύτερο σετ. Οι δύο αθλητές ξεκίνησαν ιδανικά πίσω από το σερβίς τους, ωστόσο ένας τυχερός πόντος του Νούνο Μπόρχες στο 5ο game έφερε τα πάνω κάτω στο σετ. Σε εκείνο το σημείο ο Στέφανος Σακελλαρίδης είδε τον αντίπαλό του να έχει διπλό break point πράγμα που εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να πάρει δύο games προβάδισμα (4-2).

Το break συνοδεύτηκε με ένα hold από τον Πορτογάλο, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να κλείσει το δεύτερο σετ και συνάμα να πάρει τη νίκη. Ο Έλληνας τενίστας κράτησε για να μειώσει σε 5-3 και στη συνέχεια είδε τον Μπόρχες να κλείνει το service game του για να κλείσει το σετ και να πανηγυρίσει τη νίκη (6-3).