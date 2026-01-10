Με τον Σουλέ να έχει γκολ και ασίστ, η Ρόμα επικράτησε 2-0 της Σασουόλο εντός έδρας.

Η Σασουόλο άντεξε για πάνω από μία ώρα αγώνα στη Ρώμη, ωστόσο με πρωταγωνιστή τον Σουλέ και βασικό τον Τσιμίκα, που αγωνίστηκε για 63 λεπτά, η Ρόμα επικράτησε 2-0 και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Serie A.

Μέτριο το θέαμα στο πρώτο ημίχρονο, με τους Νεροβέρντι να έχουν τις σημαντικότερες ευκαιρίες και τους γηπεδούχους να χάνουν τον Φέργκιουσον με τραυματισμό. Οι Ρωμαίοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο μέρος, με τον Σουλέ να κερδίζει πέναλτι στο 59' αλλά να το βλέπει να ακυρώνεται για οφσάιντ στη φάση.

Εντέλει, η λύτρωση για την ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ήρθε στο 77', με τον Κονέ να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Σουλέ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Αργεντινός πέρασε στον ρόλο του εκτελεστή, πλασάροντας εύστοχα μέσα από την περιοχή για το τελικό 2-0, με τη Ρόμα να έχει στη συνέχεια και ακυρωθέν γκολ.

Ισόπαλος ο... ελληνικός εμφύλιος

Νωρίτερα, Κόμο και Μπολόνια έμειναν στο 1-1, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με τον Καμπιάγκι στο 49' αλλά να βλέπουν τον ίδιο παίκτη να αποβάλλεται εννέα λεπτά αργότερα, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πιέσουν και να βρουν εντέλει την ισοφάριση με τον Μπατούρινα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Βασικός αγωνίστηκε για τους γηπεδούχους ο Δουβίκας, ενώ για τους Ροσομπλού, έμεινε στον πάγκο ο Λυκογιάννης.

Στο δε Φρίουλι, η Πίζα απέσπασε ισοπαλία, 2-2, από την Ουντινέζε, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με τον Τραμόνι (13'), τους γηπεδούχους να γυρίζουν το ματς με Καμπασέλε (19') και Ντέιβις (40' πέν.) και τον Μάιστερ να ισοφαρίζει στο τελικό σκορ στο 67'.