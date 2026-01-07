Οι Αργεντίνοι... στέλνουν τον Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό!

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό την ώρα που ο πρόεδρος της Γοδόι... βλέπει μόνο Ρίβερ!

Τον Παναθηναϊκό αναφέρουν ως νικητή στην μάχη με την Ρίβερ Πλέιτ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από την Γοδόι Κρουζ δημοσιεύματα στην Αργεντινή τα ξημερώματα της Τετάρτης!

Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ στη Λατινική Αμερική, υποστήριξε πως η πλευρά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή απέρριψε την προοπτική της μεταγραφής στη Ρίβερ και προχωρά την μετακίνηση του νεαρού διεθνούς εξτρέμ στο Τριφύλλι!

Informa @CLMerlo en @picadotv_ que Santino Andino jugará en el panathinaikos de Grecia, uno de los mas grandes de dicho país.



El jugador no veía con malos ojos ir a River, pero ante la cantidad de jugadores quiere ir a un club donde juegue. El club griego aparentemente presentó… pic.twitter.com/yREJtnHkBw — Somos Godoy Cruz (@somos_godoycruz) January 7, 2026

Σύμφωνα με κάποια άλλα δίκτυα στη χώρα του τάνγκο η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα με τον τελικό προορισμό του παίκτη να είναι η Αθήνα και ο Παναθηναϊκός!

Παράλληλα, όμως, υπάρχουν αναφορές πως οι εκπρόσωποι του παίκτη είναι έξαλλοι με τον πρόεδρο της Γοδόι, Μανζούρ, ο οποίος δεν επικοινωνεί μαζί τους, ώστε να μεταφερθεί η πρόταση του Παναθηναϊκού, καθώς θέλει να... στείλει τον παίκτη στη Ρίβερ!

Στο παιχνίδι βρίσκεται και η Φλαμένγκο αλλά σύμφωνα με τις αναφορές φαβορί είναι ο ελληνικός σύλλογος.