Διπλή εκπροσώπηση θα έχει η Ελλάδα στο ταμπλό του διπλού στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 με τους αδερφούς Τσιτσιπά να λαμβάνουν μέρος μαζί με τον Στέφανο Σακελλαρίδη.

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 είναι προ των πυλών και από 1η έως 8 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens. Όπως αναμένεται το ενδιαφέρον θα είναι αμείωτο και το ελληνικό χρώμα πολύ εντός και εκτός court.

Αναφορικά με τα δρώμενα που θα λάβουν χώρα εντός court, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί τόσο στο μονό όσο και στο διπλό ταμπλό του τουρνουά. Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα είναι αυτοί που θα παίξουν στο μονό.

Φυσικά, θα βρεθούν και στο ταμπλό του διπλού με τον Νο.28 του κόσμου να κάνει δίδυμο με τον αδερφό του Πέτρο και τον Σακελλαρίδη να κάνει δίδυμο με τον τρίτο υιό της οικογένειας Τσιτσιπά, τον Παύλο.

Μάλιστα, το δεύτερο δίδυμο αναμένεται να λάβει wild card από τη διοργάνωση ώστε να λάβει μέρος στο κυρίως ταμπλό της. Σημειώνεται πως οι αγώνες για τα διπλά ξεκινούν την Κυριακή (2/11).

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.