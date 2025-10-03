Την ώρα της πρώτης του αναμέτρησης στον τουρνουά Masters της Σανγκάης έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος στον δεύτερο γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Νούνο Μπόρχες...

Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Masters της Σανγκάης είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αναμένεται ν' αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρχες για ένα εισιτήριο στην επόμενη φάση του ασιατικού θεσμού.

Ο Έλληνας τενίστας έμαθε την ώρα που θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Πορτογάλο. Πρώτος σερβίς αναμένεται λίγο μετά τις 13:00 ώρα Ελλάδας το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10). Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που οι δύο αθλητές έρχονται αντιμέτωποι, με την πιο πρόσφατή τους αναμέτρηση να λήγει νικηφόρα για τον 27χρονο αθλητή.

Σημειώνεται πως για τον Στέφανο Τσιτσιπά αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση, μετά τους αγώνες του Davis Cup ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία. Δεδομένα θ' αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για τον Νο.27 του κόσμου, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τον τραυματισμό στη μέση.

