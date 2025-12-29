Ο κόσμος της ομάδας του Ολυμπιακού έχει ήδη προμηθευτεί 4.500 εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να είναι δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα στη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της αγωνιστικής περιόδου 2025/26 και έχουν ήδη δοθεί 4.500 εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup στην Κρήτη με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 03/01 στο Παγκρήτιο Στάδιο τους Κρητικούς, με στόχο να σηκώσει την πρώτη του κούπα για την τρέχουσα σεζόν και για το νέο έτος.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα έχουν, για μία ακόμη φορά, χιλιάδες φιλάθλους στο πλευρό τους στον πρώτο τους αγώνα για το 2026, με τον αριθμό της πώλησης των εισιτηρίων συνεχώς να αυξάνεται. Η πώληση των εισιτηρίων για το Ολυμπιακός - ΟΦΗ συνεχίζεται κανονικά μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, πληροφορίες:



https://www.olympiacos.org/2025/12/21/ta-eisitiria-tou-agona-olympiakos-ofi/



* Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου του αγώνα θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025/26 και οι κάτοχοι της συλλεκτικής κάρτας φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή της κάρτας φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26.