Όπως ανέφεραν τα μέσα της χώρας, ο ισχυρός άνδρας της Φενέρ κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου για περισσότερες από δύο ώρες.

Συνεχίζονται τα... σκάνδαλα στην Τουρκία, καθώς πέραν αυτού με τον παράνομο στοιχηματισμό, στον οποίο εμπλέκονται αρκετοί ποδοσφαιριστές, διαιτητές και παράγοντες, στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια ακόμη περίπτωση.

Πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών, στην οποία σύμφωνα με τα κατηγορητήρια, «ύποπτος» είναι ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, που κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον των Δικαστών.

Ο 61 ετών επιχειρηματίας που πρόσφατα μάλιστα ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου, βρέθηκε στην Εισαγγελεία Κωνσταντινούπολης, με την όλη διαδικασία να κρατά σχεδόν δυο ώρες, ενώ προηγουμένως είχε ερευνηθεί και η οικεία του.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό CNN, ο Σαράν κατηγορείται για «παροχή ναρκωτικών ουσιών» και «διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών», ενώ πρόκειται να ληφθούν δείγματα τριχών και αίματος από τον ίδιο.