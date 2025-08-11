Σε νομικές... περιπέτειες φαίνεται να έχει εμπλακεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς για αυθαίρετες παρεμβάσεις στη βίλα του στη Μπαρμπέγια, με τον Σέρβο τενίστα να μην έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιάζει να απασχολεί και πάλι τον δήμο ισπανικής πόλη Μπαρμπέγια, καθώς ο ίδιος προχώρησε σε παρεμβάσεις στη βίλα του οι οποίες δεν ακολουθούν τις απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ο δήμος της Μαρμπέγια τού επέβαλε πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ έκαστος. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τρεις τέτοιες ποινές, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 15.000 ευρώ. Αν και το ποσό θεωρείται αμελητέο για έναν αθλητή του βεληνεκούς του Τζόκοβιτς, η υπόθεση δεν περιορίζεται στα οικονομικά. Ορισμένες από τις επεκτάσεις κρίνεται ότι δεν συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και πιθανόν να πρέπει να κατεδαφιστούν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, όταν τεχνικοί του δήμου εντόπισαν τις παρατυπίες ύστερα από αυτοψία στο ακίνητο. Από τον Φεβρουάριο του 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει απευθύνει πολλαπλές συστάσεις στον Τζόκοβιτς και τη σύζυγό του, ζητώντας τη νομιμοποίηση των εργασιών και την κατεδάφιση των αυθαιρέτων τμημάτων. Το ζευγάρι αρχικά δεν ανταποκρίθηκε, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή των δύο πρώτων προστίμων.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Τζόκοβιτς φέρεται να εξέφρασε πρόθεση συμμόρφωσης και δήλωσε πως έχει αναθέσει την υπόθεση σε αρχιτέκτονα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα για έκδοση άδειας.