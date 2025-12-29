Η Σλάβια Σόφιας επισημοποίησε τη μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ για την επόμενη τετραετία.

Η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για την περίοδο του Ιανουαρίου είναι γεγονός. Η Σλάβια Σόφιας ανακοίνωσε την πώληση του Βούλγαρου στόπερ, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος δύναται να παίξει και ως δεξί μπακ, στον Δικέφαλο. Θυμίζουμε πως οι Κιτρινόμαυροι επένδυσαν περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον 20χρονο αμυντικό για την επόμενη τετραετία.

Μετά τον Γκεοργκίεφ η Ένωση κινείται στην αγορά τόσο για φορ, όσο και για αμυντικό χαφ. Θυμίζουμε πως ο Βούλγαρος θα είναι στην προπόνηση της ΑΕΚ στα Σπάτα την Τρίτη (30/12).

Η ανακοίνωση της Σλάβια Σόφιας

«Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ μετακομίζει από τη Σλάβια στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές.

Ο νεαρός των "λευκών" και αγαπημένος του κοινού εκπλήρωσε το καθήκον του απέναντι στην ομάδα της έδρας του και θα επιδιώξει την εξέλιξη στο δυνατό ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Μάρτιν έπαιξε 91 παιχνίδια και σκόραρε 4 γκολ με την αγαπημένη του ομάδα.

Καλή τύχη και μόνο Σλάβια!».