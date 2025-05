Ο Τζόκοβιτς μια νίκη μακριά από τον 100ό τίτλο του

O Nόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τελικό στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης και απέναντι στον Χούμπερτ Χούρκατζ θα παίξει για τον 100ό τίτλο στην καριέρα του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς το ψάχνει καιρό κι έχει την ευκαιρία να το πετύχει στη Γενεύη, παραμονές του Roland Garros ο Σέρβος απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του 100ού τίτλου της καριέρας του. Επίτευγμα στην Open Era που έχουν να επιδείξουν μόνο ο Τζίμι Κόνορς (109) και ο Ρότζερ Φέντερερ (103).

Mία ημέρα μετά τα 38α γενέθλιά του ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Κάμερον Νόρι με 6-4, 6-7(6), 6-1 και προκρίθηκε στον τελικό στο 250άρι τουρνουά στη Γενεύη.

