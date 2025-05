Ο Σίνερ έχασε μόλις ένα game από τον Ρουντ και ημιτελικά στη Ρώμη (vids)

Ο Γιάνικ Σίνερ σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο το σερί των εννέα νικών που είχε ο Κάσπερ Ρουντ, επικρατώντας με 6-0, 6-1 στα προημιτελικά του Masters της Ρώμης.

Ο Γιάνικ Σίνερ πρόσφερε μια μαγική παράσταση στο κατάμεστο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων στο Foro Italico απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ και με το απίθανο 6-0, 6-1 σε 64 λεπτά έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης.

Ο Ρουντ προερχόταν από εννέα σερί νίκες, οι έξι του χάρισαν τον τίτλο στο Masters της Μαδρίτης, όμως απέναντι στον 23χρονο Ιταλό δεν μπόρεσε να προβάλει καμία αντίσταση.

Κι όταν κατέκτησε το μοναδικό του game, μειώνοντας σε 2-1 στο 2ο σετ, το πανηγύρισε λες και πήρε τη νίκη, γνωρίζοντας και την αποθέωση από το ιταλικό κοινό.

You have to love Casper Ruud.



Even after losing the opening 8 games against Jannik Sinner in Rome… nothing can ruin this man’s mood.



Genuinely one of the nicest guys in tennis and one of the easiest people to root for in sports. ❤️



pic.twitter.com/4VnK2foWpM