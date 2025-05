Ο Γιανίκ Σίνερ επισκέφθηκε το Βατικανό και τον νέο Πάπα, Λέων 14ο, με τον Ιταλό να του δωρίζει μια ρακέτα του. Δείτε το βίντεο...

Πολλά συμβάντα λαμβάνουν χώρα στην Ιταλία τις τελευταίες εβδομάδες. Η εκλογή του νέου Πάπα συνέπεσε με τη διεξαγωγή του τουρνουά στη Ρώμη, με τους Γιανίκ Σίνερ και Πάπα, Λέων 14ο να συναντιούνται στο Βατικανό το μεσημέρι της Τετάρτης (14/5).

Ο Ιταλός τενίστας, ο οποίος έχει ρεπό από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις καθώς έχει πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Masters στην πατρίδα του, επισκέφθηκε το Βατικανό στο οποίο τον υποδέχθηκε ο νέος Πάπας ο οποίος είναι λάτρης του τένις.

Η συνάντηση των δύο είχε έντονο διάλογο αναφορικά με το άθλημα, με τον Πάπα ν' αστειεύεται ρωτώντας τον Σίνερ εάν μπορεί να παίξει στο Wimbledon. O νεαρός αθλητής από τη μεριά του δώρισε δύο ρακέτες στον Λέοντα τον 14ο, με τους δύο να φωτογραφίζονται μπροστά από το τρόπαιο που κατέκτησε η Ιταλία στο Davis Cup.

Pope Leo XIV receives professional tennis player Jannik Sinner in the Vatican and asks for some sporting tips.



The audience took place in the rooms attached to the Vatican's Paul VI Hall, and the Pope also met with Mr. Sinner's family and the President of the Italian Tennis… pic.twitter.com/RoYTvivEyR