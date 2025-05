Το ιδανικό ντεμπούτο έκανε ο Κάρλος Άλκαραθ στη Ρώμη, με τον Ισπανό να κάνει την επιστροφή του μετά από τραυματισμό και να επικρατεί με άνεση κόντρα στον Ντούσαν Λάγιοβιτς με 6-3, 6-3, παίρνοντας την πρόκριση για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Κάρλος Άλκαραθ επικράτησε κόντρα στον Σέρβο και Νο131 του κόσμου Ντουσάν Λάγιοβιτς με 6-3, 6-3, μετά από μία ώρα και 23 λεπτά διεκδικώντας την πρόκριση για τον 3ο γύρο της Ρώμης.

Ο 22χρονος Ισπανός, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού στο Open της Μαδρίτης σημείωσε την 2η νίκη της καριέρας του στο τουρνουά και την 1η από το 2023, καθώς πέρυσι δεν είχε συμμετάσχει.

