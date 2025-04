O Τζόκοβιτς δεν θα αγωνιστεί στη Ρώμη

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε την απόφαση να μην ταξιδέψει στην Ιταλία για το Masters της Ρώμης.

Την απόφαση του Νόβακ Τζόκοβιτς να μην αγωνιστεί στο Masters της Ρώμης (7-17 Μαΐου) ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του τουρνουά της «αιώνιας» πόλης, χωρίς να διευκρινίσουν τον λόγο.

Ο 37χρονος Σέρβος, μετά τις ήττες τις πρεμιέρες του στο Μόντε Κάρλο και στη Μαδρίτη, δεν θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.



