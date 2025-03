Ο Μένσικ θριαμβευτής στο Miami Open, o Τζόκοβιτς έχασε την ευκαιρία για τον 100ό τίτλο του (vid)

Ο 19χρονος Τσέχος, Γιάκουμπ Μένσικ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-0 σετ στον τελικό του Miami Open, στερώντας από τον 37χρονο Σέρβο να φθάσει στον 100ό τίτλο της καριέρας του.

Ο Γιάκουμπ Μένσικ είναι ο νέος πρωταθλητής στο Miami Open, ο 19χρονος Τσέχος κατάφερε να δείξει ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του τελικού να νικήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 7-6(4), 7-6(4), φθάνοντας στο μεγαλύτερο τίτλο της σύντομης μέχρι τώρα καριέρας του.

Από την άλλη ο 37χρονος Τζόκοβιτς έχασε την ευκαιρία να φθάσει στον 100ό τίτλο της επικής καριέρας του, στην επανεμφάνισή του σε τελικό μετά τον περασμένο Οκτώβριο στη Σαγκάη και την ήττα από τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο τελικός άρχισε με σχεδόν έξι ώρες καθυστέρηση εξ αιτίας της βροχής στο Μαϊάμι και ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε με πρησμένο το δεξί μάτι, όμως δεν τον εμπόδισε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, στην 60ή παρουσία του σε τελικό Masters και 144ο στο σύνολο και να κατακτήσει έναν τίτλο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Από την άλλη ο Μένσικ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε τελικός Masters και μόλις στον 2ο στο tour.

O Μένσικ άρχισε εντυπωσιακά τον τελικό, καθώς προηγήθηκε με 4-1. Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε στο σετ, ισοφαρίζοντας σε 4-4, και με love games ισοφάρισε 5-5 και 6-6, με το σετ να οδηγείται στο tie break, εκεί ο Τσέχος προηγήθηκε 5-0 και παρότι ο Τζόκοβιτς μείωσε σε 6-4, με winner κατέκτησε το σετ με 7-6(4).

Ο Τζόκοβιτς με νέα love games προηγήθηκε 1-0 και 2-1, έσωσε δύο break points στο 5ο game (3-2), o Mένσικ με τρεις άσους στο 8ο game ισοφάρισε σε 4-4 και διατηρώντας το σερβίς του έστειλε με τη σειρά του και το 2ο σετ στην έξτρα διαδικασία.

Ο Μένσικ προηγήθηκε με 4-2, έφθασε σε τριπλό championship point και στη 2η ευκαιρία έκλεισε το σετ με 7-6(4), φθάνοντας στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.

Jakub Mensik signs the camera after beating Novak Djokovic to win his first career title at Miami Open



“1st of many” 🏆😤 pic.twitter.com/sbe1RvpHpf