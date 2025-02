Αγώνας στο ATP Challenger στο Μπράζαβιλ στη Δημοκρατία του Κονγκό διεκόπη για έναν πρωτόγνωρο λόγο.

Διακοπή, έστω και προσωρινή, αγώνων έχουν γίνει για διάφορους λόγους, όμως αυτό που συνέβη στο Κονγκό δεν έχει προηγούμενο.

Συγκεκριμένα, αγώνας για το ATP Challenger του Μπράζαβιλ στη Δημοκρατία του Κονγκό, διεκόπη λόγω πυροβολισμών.

Στο κορτ βρίσκονταν ο Ολλανδός, Γκάι Ντεν Όουντεν και ο Ρώσος, Ιβάν Ντενίσοφ, οι οποίοι σαστισμένοι κοιτούσαν δεξιά, αριστερά να δουν από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί γύρω από το περιφραγμένο γήπεδο.

(tw // tear gas, shooting)



Oh my God, did I just see probs tear gas delayed play in Brazzaville Ch because-



The matches resumed alr as I speak, just brief interruption. But idk why it felt like tear gas to me but idk??



🎥 @ATPChallenger pic.twitter.com/qcdphUQcNn https://t.co/OhuKG6v7f4